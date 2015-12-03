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Молодежное первенство. «Краснодар» оказался сильнее «Кубани», «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

3 декабря 2015, 14:04

Закончились три матча 18 тура молодежного первенства России. Московский "Спартак" на своем поле уверенно обыграл самарские "Крылья Советов", "Мордовия" дома одолела "Терек", а в краснодарском дерби победы добился "Краснодар".

Первенство России среди молодежных команд. 18-й тур

Кубань (Краснодар) (мол.) – Краснодар (мол.) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Коновалов, 37; 1:1 – Комличенко, 45; 1:2 – Батютин, 51; 1:3 – Воробьев, 90+4.

Спартак (Москва) (мол.) – Крылья Советов (Самара) (мол.) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бакаев, 34; 2:0 – Пантелеев, 38; 3:0 – Пантелеев, 56; 4:0 – Пантелеев, 68.

Нереализованный пенальти: Пантелеев, 14 (Спартак).

Мордовия (Саранск) (мол.) – Терек (грозный) (мол.) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Адаев, 35; 1:1 – Григалашвили, 43; 2:1 – Аскеров, 51.

Удаление: Муслуев, 50 (Терек).

Календарь игр

Турнирная таблица

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Россия
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