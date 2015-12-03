Молодежное первенство. «Краснодар» оказался сильнее «Кубани», «Спартак» разгромил «Крылья Советов»

Закончились три матча 18 тура молодежного первенства России. Московский "Спартак" на своем поле уверенно обыграл самарские "Крылья Советов", "Мордовия" дома одолела "Терек", а в краснодарском дерби победы добился "Краснодар".

Первенство России среди молодежных команд. 18-й тур

Кубань (Краснодар) (мол.) – Краснодар (мол.) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Коновалов, 37; 1:1 – Комличенко, 45; 1:2 – Батютин, 51; 1:3 – Воробьев, 90+4.

Спартак (Москва) (мол.) – Крылья Советов (Самара) (мол.) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бакаев, 34; 2:0 – Пантелеев, 38; 3:0 – Пантелеев, 56; 4:0 – Пантелеев, 68.

Нереализованный пенальти: Пантелеев, 14 (Спартак).

Мордовия (Саранск) (мол.) – Терек (грозный) (мол.) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Адаев, 35; 1:1 – Григалашвили, 43; 2:1 – Аскеров, 51.

Удаление: Муслуев, 50 (Терек).

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