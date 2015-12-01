Клопп: «Джеррард не сыграет с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шутливой форме прокомментировал визит бывшего игрока мерсисайдцев Стивена Джеррарда в расположение команды. Напомним, Джеррард сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси" и вернулся в «Ливерпуль» для поддержания формы после окончания сезона МЛС.

«Он не сыграет с «Саутгемптоном», но он в хорошей форме. Когда Стиви пришел к нам в раздевалку перед тренировкой, я сказал команде, что это нормально и так должно быть всегда. Если ты Стивен Джеррард, то все двери в «Ливерпуле» для тебя должны быть открыты. На сегодняшний день так оно и есть», – говорит Клопп.

По словам наставника, игроки с радостью восприняли приезд Джеррарда.

«У всех на лицах появились улыбки, когда они увидели Стиви. Хорошо, что он здесь. Надеюсь, мы поможем ему, а он – нам. Это круто».