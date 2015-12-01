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    • Маркевич: «В «Днепре» тратятся большие деньги, а толку никакого»

    Маркевич: «В «Днепре» тратятся большие деньги, а толку никакого»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал, как следует правильно расходовать деньги. По его мнению, нужно урезать контракты, но платить премиальные после каждого матча.

    «Где-то неделю назад я увидел суммы, которые получают футболисты. Честно скажу, в «Металлисте» и близко не было таких зарплат. Но мы платили премиальные каждую игру.

    Нужно зарабатывать деньги, а не так, что вышел, потряс одним местом, и получил раз в месяц. Тратятся большие деньги, а толку никакого. Но ко мне не прислушиваются. Сказали, что я комплектацией не занимаюсь, а основная задача — тренировать.

    Три месяца назад я просил отпустить меня, потому что прогнозировал эту беду. Я не хочу слушать, чтобы люди на меня кричали. Я не в том возрасте уже, это во-первых, а если дело во мне, я завтра готов сложить полномочия. Но нужно что-то менять. Это у меня уже накипело. Я пыхчу на базе и вижу, что все неправильно.

    Нужно пересматривать все и срезать. Выходите на поле — это ваши премиальные. Заработали — получили. А так понятно, что они будут держаться за эту команду. Где еще они такие деньги заработают?» – сказал Маркевич.

    Напомним, что после 15 туров «Днепр» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидеров на 12 очков.

    Источник: ФК «Днепр»

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    01.12.2015 13:19
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    Комментарии (3)
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    neveldomha
    1448972532
    Це еуропа!!!
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    maygli
    1448978354
    Абсолютно прав. Если хотим видеть хороший футбол, выкладывающихся в игре футболистов, тогда платить им нужно за сделанную работу. А сейчас они получают огромные деньги просто за выход на поле. Хорошие премиальные должны быть прописаны в контракте + к обычной зарплате. Вот это будет и стимул и мотивация в "одном флаконе". А то сейчас все руководители и тренера чешут репу не зная, как и чем мотивировать игроков, чем стимулировать этих миллионеров.
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    ologreds
    1694996682
    numo450554
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