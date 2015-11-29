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    Аспиликуэта: «Чувствую себя частью «Челси»

    Защитник "Челси" Сезар Аспиликуэта рассказал о времени нахождения и своем положении в лондонском клубе.

    "Я чувствую себя частью этого клуба с первого дня, как приехал сюда, хотя поначалу не играл. Я нервничал, и знал, что пришел сюда не в качестве звезды, и мало кто в этой стране знал, кто я такой, но все прошло хорошо, это не стало проблемой. Я просто хотел показать, на что способен.

    Всегда сложно переходить в крупный клуб: трудно адаптироваться к новому чемпионату, учить новый язык, для тебя все новое. Я был рад прийти сюда и привыкал шаг за шагом.

    Я сильно изменился за время выступления здесь. Мне довелось работать с лучшим тренером и с лучшими игроками. В клубе есть оборудование, которое помогает тебе прогрессировать. Я провожу тут четвертый сезон и определенно прибавил. Теперь я хочу расти с командой, развиваться профессионально.

    Когда ты выступаешь за крупный клуб, где играют серьезные игроки, то набираешься опыта. Лично мне нравится побеждать каждый день. Вот я такой. Иногда я не могу принять поражение. Я люблю побеждать даже на тренировках и не могу изменить это. В тот день, когда я поменяю отношение, то закончу карьеру", - заявил испанец.

    Источник: ФК «Челси»

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    29.11.2015 09:24
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