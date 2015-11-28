Варди откроет академию для игроков из низших лиг

Нападающий «Лестера» Джейми Варди собирается открыть свою футбольную академию, в которой смогут заниматься талантливые игроки из низших английских лиг.

Согласно плану, в этой академии будут проводиться ежегодные тренировочные лагеря, в которых 60 игроков смогут заниматься на протяжении недели и получат возможность показать себя перед представителями клубов высших лиг.

Сообщается, что благодаря этой академии Варди рассчитывает помочь талантливым футболистам повторить его собственный путь. В возрасте 16-и лет игрок был отчислен из академии «Шэффилда», после чего на один год остался без футбола. Решив продолжить карьеру, Варди присоединился к «Стокбриджу» – клубу восьмого по силе дивизиона Англии.

Следующим этапом карьеры Варди был «Галифакс», из которого футболист перебрался во «Флитвуд», выступавший в пятом дивизионе. Оттуда он в 2012 году перешел в «Лестер» и в составе этого клуба поднялся в АПЛ в 2014.

Сейчас Варди является лучшим бомбардиром этого сезона АПЛ, забив в 13-и турах 13 мячей, причем игрок сумел отличиться уже в десяти матчах подряд, что до этого удавалось только Рууду ван Нистелрою. Благодаря результативности форварда «Лестер» занимает первую строчку в таблице АПЛ, а сам Варди получил вызов в национальную сборную Англии.