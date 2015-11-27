Райола: «Доннарумма стоит 170 миллионов»

Агент 16-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола рассказал, в какую сумму он оценивает своего клиента.

«Доннарумма стоит 170 миллионов евро. У него великолепное будущее, он отличный парень и всем нравится. Сейчас он еще молод, но в будущем может стать настоящим чемпионом», – цитирует Райолу Milannews.it.

Также агент прокомментировал вероятность ухода Златана Ибрагимовича из «ПСЖ».

«Посмотрим, что будет дальше. Сейчас его возвращение в Италию маловероятно. Нужно признать, что немногие клубы могут себе позволить приобретение футболиста такого уровня».