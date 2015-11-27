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    Мутко: «УЕФА поступил правильно в вопросе с матчем «Гент» - «Зенит»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение УЕФА не переносить матч шестого тура Лиги чемпионов «Гент» - «Зенит» на нейтральное поле.

    «Считаю, что этого делать не нужно. Если мы пойдем этим путем, то в половине стран не сможем проводить соревнования. УЕФА поступил правильно, не согласившись переносить матч", – говорит Мутко.

    Отметим, что ранее сегодня чиновник сам обратился в УЕФА с запросом о переносе этой игры.

    Напомним, мэр Гента, где проживает большая турецкая диаспора, заявил, что намерен запретить болельщикам из России посещение матча в связи с обострением в российско-турецких отношениях. После этого предложение перенести игру на нейтральное поле озвучил гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов.

    Источник: Р-Спорт

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    27.11.2015 19:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 28 ноября 2015, 00:08

      ну и нечего там делать вообще послать туда Зенит-2 и пусть Гент проглотит с уефой

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      Рейтинг: +25031

      bset 27 ноября 2015, 23:24

      Т.е. интересы России и российских болельщиков уже защищать не надо? Отлично.

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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 ноября 2015, 22:56

      попализ

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