Фердинанд: «Ни одна из нынешних команд АПЛ не обыграла бы «МЮ»-2008»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что нынешний сезон английской Премьер-лиги – худший за последние 15 лет.



«Команды нынче не столь хороши, как в течение последних 15 лет. Во-первых, лучшие игроки мира не играют в Премьер-лиге. Больше того, следующие после лучших, так сказать, «второй эшелон», тоже не играют у нас. Когда такое было? Есть еще один аргумент. Ни одна из нынешних команд АПЛ не обыграла бы «МЮ»-2008 и 1999, «Челси» образца дебютного сезона Моуринью и Непобедимых из «Арсенала». Это факт», – сказал Фердинанд.