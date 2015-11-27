Тухель: «Краснодар» по праву добился путевки в следующий раунд»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Краснодаром», который завершился поражением его команды со счетом 0:1.

«Парадокс, но мы проиграли матч, в котором должны были побеждать. У меня практически нет претензий к игрокам. Они четко выполняли установку, доминировали на поле на протяжении всей встречи, обстучали все штанги, но везение сегодня было на стороне «Краснодара». Нам нужно принять это поражение и продолжать работать над улучшением игры. Поздравляю «Краснодар» с победой. Нам сегодня противостояла хорошая команда, в которой собраны футболисты европейского уровня. Считаю, что хозяева заслужили этот результат и по праву добились путевки в следующий раунд», – сказал Тухель.