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    Раноккия этой зимой может сменить «Интер» на другой клуб

    Защитник «Интера» Андреа Раноккия может сменить команду в зимнее трансферное окно.

    Игрок интересен «Севилье», которая до конца сезона потерял Марко Андреолли и рассматривает Раноккию в качестве замены. Кроме того, лиссабонский «Спортинг» также не против заполучить защитника в свои ряды..

    Наставник «Интера» Роберто Манчини недавно отмечал, что ему не хотелось бы, чтобы Раноккия покидал «нерадзурри» в январе. Тем не менее, игрок сам может выразить желание уйти в другую команду из-за нехватки игрового времени.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    26.11.2015 19:09
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