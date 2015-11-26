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    «Ростов» ищет тренеров посредством сайта вакансий

    Футбольный клуб «Ростов» разместил на специализированном сайте «Работа в России» объявлении о поиске кандидатов на вакансию тренера.

    В списке требований к претендентам числятся годичный опыт работы, участие в матчах РФПЛ, принадлежность к международным футбольным клубам и высшее образование. Условия работы «Ростов» предлагает следующие: сменный график, полная занятость и соцпакет. Требуется восемь человек.

    После 16-ти сыгранных туров, команда с берегов Дона с 31-м очком находится на второй строчке в турнирной таблице, отставая от ЦСКА, который расположился на первом месте, на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.11.2015 18:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 27 ноября 2015, 01:17

      Я ходил на матчи ЦСКА и болею за Дортмунд, это является участием в ЧР и принадлежностью к зарубежному клубу? Если да, то я полностью подхожу!

      0
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 26 ноября 2015, 23:48

      Полная чушь!А в газпром не набирают?

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 ноября 2015, 23:24

      Че за бред??Почему не на AVITO???Чемпионат в своем репертуаре.Уже на хохлов слал похож своей бредятиной.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 26 ноября 2015, 22:22

      лучше для локомотива поищите, 1:4 уже проигрывают ...

      1
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      Рейтинг: +1

      hayasik 26 ноября 2015, 20:11

      Помню ванговал на соккере, писал колхозникам что их любимый Бекиич не надолго там , мол место они максимум 5 займут...Еб-*ь их бомбило)

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 19:36

      Забыли ещё про условия работы написать-безвоздмездно,т.е. даром)))

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 ноября 2015, 19:06

      Пускай на этом сайте поищут, тут много умников обитает которые "знают как играть надо и кого выпускать"

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ubuntu 26 ноября 2015, 19:35

      точно)))

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