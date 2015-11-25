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    Киевское «Динамо» проведет два матча без зрителей

    Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел беспорядки, которые произошли 20 октября в матче Лиги чемпионов «Динамо» – «Челси», и принял решение о проведении двух ближайших домашних матчей в еврокубках для киевлян без зрителей. Также на один домашний матч распространяется отложенное наказание на испытательный срок три года. Таким образом, «Динамо» болельщики не смогут поддержать команду Сергея Реброва в решающем матче Лиги чемпионов против «Маккаби» и первую встречу 1/8 финала, в случае выхода в плей-офф. Кроме того, «Динамо» придется выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

    Причиной для таких санкций стало расистское поведение фанатов, беспорядки на трибунах и заблокированные проходы для зрителей. Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал свое мнение относительно инцидента, произошедшего на трибунах матча.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 16:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +57

      Ailend 26 ноября 2015, 02:28

      оп мало срача киселя... :(

      0
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    • ...
      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 25 ноября 2015, 21:49

      Зачем рогулям зрители???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 25 ноября 2015, 19:40

      Рука Москвы...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 ноября 2015, 18:21

      Точно, к нам всегда слишком жёстки.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 25 ноября 2015, 18:11

      помнится Цска на 4 матча дисквалифицировали за ерунду, а тут всего на два..

      5
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      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > olic29ivica 25 ноября 2015, 18:22

      Точно, к нам всегда слишком жёстки.

      0
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      Рейтинг: -21

      ozi-007 25 ноября 2015, 17:00

      Ясно.... Понятно....

      -1
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