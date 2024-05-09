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    • Семин двумя словами описал победу «Реала» над «Баварией» в ЛЧ

    Семин двумя словами описал победу «Реала» над «Баварией» в ЛЧ

    Юрий Семин поделился впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

    • Мадридцы дома победили со счетом 2:1 после гостевой ничьей 2:2.
    • «Реал» проигрывал до 88-й минуты, а затем вышедший на замену Хоселу оформил дубль.
    • В финале ЛЧ они встретятся с «Боруссией Д».

    «В данной ситуации можно сказать, что была магия Анчелотти. Он сделал замены, которые помогли выбраться из сложнейшей ситуации.

    На мой взгляд, «Бавария» совершила ошибку с заменами. Игроки, которые вышли на замену у «Баварии», не принесли пользу в отличие от игроков «Реала». Это настоящая магия.

    Можно ли «Реал» назвать безоговорочным фаворитом финала Лиги чемпионов? «Реал» всегда фаворит, но вчера почти произошло чудо. До финала еще много времени. Большую роль сыграет подготовка игроков», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2024 16:56
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Toomans
    1715264516
    Семин матч не смотрел что ли? Дэвису пусть это скажет.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715297896
    Нойер начудил,больше никто.
    Ответить
    миша-мишин-google
    1715329292
    Алкаш высрал свое «глубокое» мнение
    Ответить
    миша-мишин-google
    1715329453
    И Тухель и Папа делали все правильно, команды играли правильно, просто у Реала получилось , а у Баварии нет, вот и все , так иногда бывает.
    Ответить
    Виктор56--google
    1715333802
    Непруха, я бы сказал
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