Семин двумя словами описал победу «Реала» над «Баварией» в ЛЧ

Юрий Семин поделился впечатлениями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Мадридцы дома победили со счетом 2:1 после гостевой ничьей 2:2.

«Реал» проигрывал до 88-й минуты, а затем вышедший на замену Хоселу оформил дубль.

В финале ЛЧ они встретятся с «Боруссией Д».

«В данной ситуации можно сказать, что была магия Анчелотти. Он сделал замены, которые помогли выбраться из сложнейшей ситуации.

На мой взгляд, «Бавария» совершила ошибку с заменами. Игроки, которые вышли на замену у «Баварии», не принесли пользу в отличие от игроков «Реала». Это настоящая магия.

Можно ли «Реал» назвать безоговорочным фаворитом финала Лиги чемпионов? «Реал» всегда фаворит, но вчера почти произошло чудо. До финала еще много времени. Большую роль сыграет подготовка игроков», – сказал Семин.