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    • Спортивный директор «Баварии» грубо прокомментировал эпизод с офсайдом в конце матча с «Реалом»

    Спортивный директор «Баварии» грубо прокомментировал эпизод с офсайдом в конце матча с «Реалом»

    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) высказался об эпизоде, случившемся на 90+13-й минуте матча.

    «Нечего объяснять – ноль целых, ноль десятых. Сколько лет существует VAR? А сколько лет правилу офсайда? Для меня это все чрезвычайно странно и сомнительно.

    Главный арбитр дал свисток, поэтому видео-ассистент не мог вмешаться – эпизод был перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Но нам теперь уже насрать.

    По логике, это ошибка. Нам не нужны футбольные правила – мы и так знаем, что происходит. Эпизод не был доигран – нужно было его доиграть, а потом уже проверять.

    Все хотели увидеть немецкий финал Лиги чемпионов. Все! Кроме польских судей. Буду болеть за «Боруссию» в финале», – сказал Эберль.

    В том эпизоде полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот отправил мяч в сетку ворот мадридцев.

    Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.

    • Первый матч между командами закончился ничьей 2:2.
    • «Бавария» впервые за 12 лет не выиграла ни одного трофея за сезон.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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    09.05.2024 13:02
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    Комментарии (6)
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    almanev
    1715249344
    Бла бла бла, все хотели немецкий финал, чтобы посмотреть как 2 мертвые в этом сезоне команды будут мучаться на поле
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    Алексей З
    1715249439
    Спросить бы у этого "директора" , отставание от Байера 15 очков , это ж сколько надо флаг не поднимать ? Вот так переводят стрелки. Вас , вместе с Тухелем , к немецкой е..не матери , из клуба.
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