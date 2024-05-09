Спортивный директор «Баварии» грубо прокомментировал эпизод с офсайдом в конце матча с «Реалом»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) высказался об эпизоде, случившемся на 90+13-й минуте матча.

«Нечего объяснять – ноль целых, ноль десятых. Сколько лет существует VAR? А сколько лет правилу офсайда? Для меня это все чрезвычайно странно и сомнительно.

Главный арбитр дал свисток, поэтому видео-ассистент не мог вмешаться – эпизод был перед воротами. Судья сказал, что это его ошибка. Но нам теперь уже насрать.

По логике, это ошибка. Нам не нужны футбольные правила – мы и так знаем, что происходит. Эпизод не был доигран – нужно было его доиграть, а потом уже проверять.

Все хотели увидеть немецкий финал Лиги чемпионов. Все! Кроме польских судей. Буду болеть за «Боруссию» в финале», – сказал Эберль.

В том эпизоде полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот отправил мяч в сетку ворот мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав в момент заброса Киммиха офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи.