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    «Мордовия» может провести сборы в Турции

    Руководство "Мордовии" не торопится отказываться от варианта проведения сборов в Турции, ожидая спада напряженности в отношениях между странами.

    "Мы пока прорабатываем вопрос о проведении зимних сборов. Один из вариантов - Турция. Но у нас еще есть время подумать, посмотреть. В том числе, как будет развиваться международная обстановка, может быть, она изменится в более благоприятную сторону.

    Вариантов достаточно. Есть Кипр, другие страны. Посмотрим, что будет. Мы обдумаем этот вопрос и позже примем решение. Сейчас работаем над этим", - сказал директор саранского футбольного клуба Владимир Бибиков.

    Напомним, что обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой "воздух-воздух" турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 ноября 2015, 18:12

      Самые хитрожопые. В то время, когда вся страна выражает своё негативное отношение к туркам, мордоване решили переждать...

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