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    «Манчестер Юнайтед» - «ПСВ Эйндховен». Онлайн-трансляция

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» голландский «ПСВ».

    Англичане проиграли предыдущую встречу с "ПСВ", но сегодня они смогут рассчитывать на помощь капитана Уэйна Руни и нападающего Антони Марсьяля, которые не участвовали в предыдущем матче своей команды.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "ПСВ Эйндховен". Комментатор - Андрей Ерофеев. Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 21:45
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