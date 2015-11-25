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    Ярмоленко: «Я отомстил за Реброва»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко доволен тем, что забил пенальти в ворота голкипера «Порту» Икера Касильяса.

    «Выиграли у достаточно сильного и серьезного соперника. Все выложились, отдали все силы, поэтому есть причины для радости. Сергей Ребров просил, чтобы мы ничего не боялись и играли в тот футбол, который демонстрируем в чемпионате Украины. В тот футбол, который мы любим. Понимали, что если проиграем, то никто нас за это не убьет, а если выиграем — будем вести дальше борьбу за выход из группы.

    Когда принял решение бить пенальти по центру? Еще до игры я просматриваю, как действуют вратари. Обратил внимание, что Икер Касильяс все время гадает, поэтому еще до игры решил, что если будет пенальти — буду бить по центру.

    Ребров в 2000-м не забил Икеру? Значит, я отомстил за Станиславовича», - сказал Ярмоленко.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    25.11.2015 07:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      axat90 26 ноября 2015, 10:58

      уберите это из новостей Московского Динамо, мы к неадекватным ни какого отношения не имеем!!!

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      Рейтинг: +22

      Igreks 25 ноября 2015, 12:53

      Молорик!!

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