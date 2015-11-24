Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

20:00 "Зенит" - "Валенсия"

20:00 БАТЭ - "Байер"

22:45 «Барселона» - «Рома»

22:45 "Лион" - "Гент"

22:45 "Арсенал" - "Динамо" Зб

22:45 "Бавария" - "Олимпиакос"

22:45 "Порту" - "Динамо" К

22:45 "Маккаби" ТА - "Челси"