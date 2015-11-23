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    РФПЛ. «Ростов» и «Уфа» сыграли вничью

    В матче 16-го тура РФПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Уфой» – 1:1. На реализованный Полозом пенальти гости ответили мячом в исполнении Марсиньо.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа (Уфа) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 28; 1:1 – Марсиньо, 54.

    Ростов: Джанаев, Ротенберг (Терентьев, 74), Новосельцев, Навас, Маргасов, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Гуелор, 68), Ю Бен Су (Азмун, 67).

    Уфа: Юрченко, Аликин, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Фримпонг (Осипов, 86), Зинченко, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо (Галиулин, 78), Игбун (Фомин, 90).

    Предупреждения: Ротенберг, 40; Новосельцев, 80; Навас, 87; Зинченко, 88.

    Судья: Александр Егоров

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2015 20:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 ноября 2015, 13:28

      Удачи Ростову в оставшихся двух встречах!!!

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2015, 11:52

      Да блиииин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 ноября 2015, 10:02

      Сами виноваты. Попытались играть по счету не свезло. Надеюсь в Краснодаре сыграем лучше и победим!

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 ноября 2015, 06:57

      Осечка. Бывает и такое. В дальнейшем Ростову - только побед!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Wityazz 23 ноября 2015, 23:56

      Бикеич просто фантастический тренер!!!!

      -1
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 23 ноября 2015, 21:22

      Сами не доиграли, ладно бы не вели в счете, то еще понятно, а то и вели и силы были и возможности, но опять этот подход, что Сослан прям не пропустит, еще как пропустит, а потом уже поздно пить боржоми и побежали и придавили и засуетились.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 23 ноября 2015, 21:02

      расслабились ....
      но ничего, такая тряска очень кстати

      2
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      Рейтинг: +26

      Батяня Дон 23 ноября 2015, 21:01

      Что ж, жаль, что такой результат! Но все же молодцы ребята и тренер!!! Ждем в дальнейшем хороших выступлений и побед! Удачи в Краснодаре!!! Команда, МЫ С ТОБОЙ!!!!!

      3
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 23 ноября 2015, 21:01

      Уфа их могла и порвать,чуть не свезло

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > CSKA №1 24 ноября 2015, 11:52

      Не свезло тебе,что ты родился таким.....

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > андрей андреев 24 ноября 2015, 22:16

      Тупой казачок млять(((

      0
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