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  • Бабаев: «Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии»

Бабаев: «Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии»

23 ноября 2015, 16:25
18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Марио Фернандес может быть заигран за российскую сборную.

«Вопрос с натурализацией Фернандеса возникал и при Капелло, но тогда его отложили из-за вызова Марио в сборную Бразилии на товарищеский матч. Дело в том, что гораздо сложнее натурализовать игрока, заигранного за другую сборную. Сам Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии на официальный матч ради сборной России.

Если будет принято принципиальное решение и РФС его поддержит, Марио уведомит бразильскую сторону», – сказал Бабаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Фернандес Марио Бабаев Роман
Комментарии (18)
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stas-kst
1448286329
почему бы и нет?
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mauxa
1448287154
Зачем он? на данный момент он не нужен, есть Смольников и Анюков, которые не слабее его.
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APchelov
1448291378
Чего уж там! Давайте ещё и Депардье до кучи, в помощники к Слуцкому. Евро16 как никак во Франции пройдёт. Наш француз там все тропки знает
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Alek7183
1448301265
Уважаю Марио, он отличный футболист. Только пусть играет за Бразилию и возьмёт с ней медали.
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джон базелон
1448305297
Перестану смотреть матчи сборной!!
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Ubuntu
1448310609
Я болельщик ЦСКА, очень увааю и ценю Марио, считаю его лучшим правым защитником в чемпионате. Но я против приглашения его в сборную России, в сборной России должны играть только Россияне. Пусть и не лучшим образом играют, косячат и проваливаются на соревнованиях, но зато свои, родные.
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