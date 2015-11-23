Бабаев: «Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Марио Фернандес может быть заигран за российскую сборную.

«Вопрос с натурализацией Фернандеса возникал и при Капелло, но тогда его отложили из-за вызова Марио в сборную Бразилии на товарищеский матч. Дело в том, что гораздо сложнее натурализовать игрока, заигранного за другую сборную. Сам Фернандес даже готов отказаться от теоретического вызова в сборную Бразилии на официальный матч ради сборной России.



Если будет принято принципиальное решение и РФС его поддержит, Марио уведомит бразильскую сторону», – сказал Бабаев.