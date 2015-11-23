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Серия А. «Интер» разгромил «Фрозиноне»

23 ноября 2015, 01:06

Во встрече 13-го тура чемпионата Италии «Интер» забил четыре безответных мяча в сетку ворот «Фрозиноне». Начало разгрому положил Биабиани, отличившийся на 29-й минуте. В начале второй половины встречи забил Икарди, а под занавес матча отличились Мурильо и Брозович, доведя счет до неприличного.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Интер (Милан) – Фрозиноне (Фрозиноне) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Биабиани, 29; 2:0 – Икарди, 53; 3:0 – Мурильо, 87; 4:0 – Брозович, 90+2.

Предупреждения: Дьяките, 10; Миранда, 26; Соддимо, 40; Паганини, 62.

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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Италия Интер Фрозиноне
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