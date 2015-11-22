Сафонов: «Видно, что «Терек» всерьез замахнулся на место в Лиге Европы»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что «Терек» сумеет добиться ничейного результата в гостевом матче 16 тура чемпионата России против «Кубани».

«Терек» сейчас выглядит очень неплохо, видно, что команда всерьез замахнулась на место в Лиге Европы. Все дальше будет зависеть от того, кто как зимой укрепится. Грозненцы, кстати, уже подписали защитника Люка Уилкшира. Рискну поставить на ничью (1:1) в матче с «Кубанью», – сказал агент.

С остальными прогнозами Алексея Сафонова на 16-й тур РФПЛ можно ознакомиться здесь.