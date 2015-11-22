Ривалдо: «Реал» должен возглавить Зидан»

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо после победы каталонцев в матче 12-го тура Примеры над «Реалом» заявил, что мадридский клуб должен возглавить Зинедин Зидан, который в данный момент тренирует «Реал Мадрид Кастилью».

«Поздравляю всех игроков «Барселоны». Со стороны это напоминало обычную тренировку. Я думаю, «Реал» должен назначить главным тренером Зидана. Мне кажется, пришло время дать ему шанс, как в свое время сделала «Барселона» с Луисом Энрике и Гвардиолой«, – написал бразилец в Instagram.