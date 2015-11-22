«Кубань» – «Терек». Онлайн-трансляция

В нынешнем сезоне «Терек» является для соперников практически неприступной крепостью. Грозненская команда проиграла всего лишь два раза (как и лидер Премьер-лиги ЦСКА), поэтому неудивительно, что подопечные Рашида Рахимова расположились в турнирной таблице на высокой седьмой позиции. Более того, в случае победы над «Кубанью», которая лишь приходит в себя после неудачного старта, грозненцы могут забраться на пятую ступень.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Терек». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!