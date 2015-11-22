Ван Гаал: «Будем надеяться на возвращение Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признал, что хотел бы видеть в своей команде нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

«Мы наблюдаем за многими игроками, а не только за Роналду. Но большинстов из них недоступны. Что касается Криштиану, то давайте ждать и надеяться. В мире нет тренера, которому бы не нравился этот игрок», – сказал ван Гаал.

Напомним, Роналду уже выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год. В последнее время португалец конфликтует с главным тренером «Реала» Рафаэлем Бенитесом, из-за чего может покинуть команду.