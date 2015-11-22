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    Ниасс: «Каждый раз, когда есть шанс приблизиться к лидеру, начинаются психологические проблемы»

    Нападающий «Локомотива» Умар Ниасс прокомментировал домашнее поражение от «Анжи» (0:2) в матче 16-го тура РФПЛ.

    «Не могу сказать, что «Анжи» удивил сегодня. Мы проиграли сами. Сказался и тот фактор, что оступился ЦСКА. Каждый раз, когда есть шанс приблизиться к лидеру в турнирной таблице, начинаются психологические проблемы. Это неправильно. Мы не должны оглядываться на ЦСКА, должны играть в свой футбол и стремиться к чемпионству.

    Мы много тренировались и тренировались хорошо. Проблема в наших головах – возможно, мы немного не до конца настроились. С этим нужно работать. Мы идем на первом месте в группе в Лиге Европы и должны сейчас максимально сконцентрироваться на матче со «Спортингом». А в чемпионате надо прекратить смотреть на соперников. «Локомотив» - топовая команда, которая должна играть в свой футбол», - считает Ниасс.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    22.11.2015 02:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2015, 09:16

      Зато у Ростова нет проблем(кроме финансовых))))

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