Игра «Панатинаикос» - «Олимпиакос» отменена из-за фанатских беспорядков

Встреча между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом», которая должна была сотояться сегодня в рамках 11-го тура чемпионата Греции, отменена. Причиной стали беспорядки на трибунах и на поле.

Брошенная с трибун петарда попала в нападающего «Олимпиакоса» Альфреда Финнбогасона, когда тот разминался перед игрой. Из-за этого инцидента старт встречи был отложен, однако фанаты продолжили бесчинствовать и выбежали на поле, где их пришлось усмирять силами стражей правопорядка.

В результате было принято решение отметить матч.



