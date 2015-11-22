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  • Игра «Панатинаикос» - «Олимпиакос» отменена из-за фанатских беспорядков

Игра «Панатинаикос» - «Олимпиакос» отменена из-за фанатских беспорядков

22 ноября 2015, 00:09

Встреча между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом», которая должна была сотояться сегодня в рамках 11-го тура чемпионата Греции, отменена. Причиной стали беспорядки на трибунах и на поле.

Брошенная с трибун петарда попала в нападающего «Олимпиакоса» Альфреда Финнбогасона, когда тот разминался перед игрой. Из-за этого инцидента старт встречи был отложен, однако фанаты продолжили бесчинствовать и выбежали на поле, где их пришлось усмирять силами стражей правопорядка.

В результате было принято решение отметить матч.


Источник: Чемпионат.ком
Греция. Суперлига Европа Панатинаикос Олимпиакос
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