Шакири: «Уровню «Золотого мяча» соответствуют лишь Месси и Роналду»

Полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири назвал своих фаворитов в битве за звание лучшего футболиста по итогам 2015 года.

«Надеюсь, когда-нибудь «Золотой мяч» достанется и швейцарскому футболисту. Думаю, что все игроки мечтают о завоевании этого трофея. Роналду и Месси в этом году забили много голов и выиграли титулы. Поэтому будет нелегко опередить их. Надеюсь, в будущем найдется игрок, который сможет бросить им вызов. Но на данный момент уровню «Золотого мяча» соответствуют лишь Роналду и Месси. Я сам считаю, что у Месси больше шансов на победу», — заключил Шакири.