Черчесов: «Я навел порядок в «Легии»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионате Польши и рассказал о своей работе в команде из Варшавы.

«Футбол есть футбол: везде есть свои нюансы, и в Польше в том числе. Все команды хорошо готовы физически. Максимально выкладываются в каждой матче, проходных игр нет. Это звучит банально, но так и есть на самом деле. Я в Польше чуть больше месяца. И чтобы делать правильные шаги, важно четко изучить, кто на что способен.

«Легия» потихоньку перестраивается, начинает играть в другой футбол. Наш тренерский штаб старается подтянуть всех игроков, которые у нас есть, потому что трансферное окно в данный момент закрыто и усиливать состав у нас нет возможности. Каждый матч играем на пределе возможностей. Например, в кубковом матче, хоть мы и выиграли 4:1, игра поначалу шла не в нашу пользу. Надо было переломить ход матча, и мы это сделали. А болельщики и домашние стены нам в этом здорово помогли. Результат приходит не просто так. На сегодняшний день команда воспринимает все наши требования. У нас уже есть какой-то результат, но полуфинал — это не успех и финал — тоже не успех. Успех — это когда в руках кубок, а на шее золотые медали чемпионата. Мы все включены в процесс. Тренерский штаб работает в нужном направлении, клуб понимает, что мы хотим, — игроки это видят, и им это нравится. А это первый признак того, что в команде порядок» - сказал Черчесов.