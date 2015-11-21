Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Я навел порядок в «Легии»

21 ноября 2015, 05:54
2

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионате Польши и рассказал о своей работе в команде из Варшавы.

«Футбол есть футбол: везде есть свои нюансы, и в Польше в том числе. Все команды хорошо готовы физически. Максимально выкладываются в каждой матче, проходных игр нет. Это звучит банально, но так и есть на самом деле. Я в Польше чуть больше месяца. И чтобы делать правильные шаги, важно четко изучить, кто на что способен.

«Легия» потихоньку перестраивается, начинает играть в другой футбол. Наш тренерский штаб старается подтянуть всех игроков, которые у нас есть, потому что трансферное окно в данный момент закрыто и усиливать состав у нас нет возможности. Каждый матч играем на пределе возможностей. Например, в кубковом матче, хоть мы и выиграли 4:1, игра поначалу шла не в нашу пользу. Надо было переломить ход матча, и мы это сделали. А болельщики и домашние стены нам в этом здорово помогли. Результат приходит не просто так. На сегодняшний день команда воспринимает все наши требования. У нас уже есть какой-то результат, но полуфинал — это не успех и финал — тоже не успех. Успех — это когда в руках кубок, а на шее золотые медали чемпионата. Мы все включены в процесс. Тренерский штаб работает в нужном направлении, клуб понимает, что мы хотим, — игроки это видят, и им это нравится. А это первый признак того, что в команде порядок» - сказал Черчесов.

Источник: Известия
Легия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1448080898
Черчесову в Спартак надо,при нем Спартак меньше всех пропускал,в обороне был порядок и чуть до золота не дотянули.
Ответить
Nurbek Taraz
1448088402
Да вы вышли полуфинал кубке страны и это считается порядком
Ответить
Главные новости
33-летний Лукаку определился с новым клубом
21:11
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
20:49
4
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
20:19
2
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
20:13
8
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
29
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
21
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Все новости
Все новости
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
21:27
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
21:20
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
21:04
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
20:54
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
20:31
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
19:22
2
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
7
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
7
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
21
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
17:59
3
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
4
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+