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    Кришито: «Россия удачно выступит на чемпионате Европы»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито оценил свои перспективы сыграть за сборную Италии на чемпионате Европы 2016 года, а также поделился ожиданиями от выступления на этом турнире команды России.

    «Редко стали вызывать в сборную. До чемпионата Европы еще много времени. Я надеюсь, что смогу принять в нем участие. Думаю, что тренерский штаб сборной часто смотрит игры «Зенита», – говорит Кришито.

    По мнению итальянца, Евро сложится для сборной России удачно.

    «Сборная России – хорошая квалифицированная команда. Изначально были трудности в отборочном цикле. Но в итоге россияне справились с ними. Уверен, что Россия удачно выступит на чемпионате Европы».

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.11.2015 21:45
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