Фоменко: «Готов продолжить работу со сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил о своей готовности продолжить работу с национальной командой. Контракт специалиста с главной командой страны истекает 30 ноября. Под его руководством сборная Украины сумела пробиться в финальную часть Евро-2016, обыграв в стыковых матчах сборную Словении.

«Я готов принять новый вызов, почему нет? Мы пока еще не встречались с президентом ФФУ. Я не против продолжить работу с командой, но здесь инициатива должна исходить не от меня», - приводит слова Фоменко "Обозреватель".