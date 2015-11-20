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    Фоменко: «Готов продолжить работу со сборной Украины»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко заявил о своей готовности продолжить работу с национальной командой. Контракт специалиста с главной командой страны истекает 30 ноября. Под его руководством сборная Украины сумела пробиться в финальную часть Евро-2016, обыграв в стыковых матчах сборную Словении.

    «Я готов принять новый вызов, почему нет? Мы пока еще не встречались с президентом ФФУ. Я не против продолжить работу с командой, но здесь инициатива должна исходить не от меня», - приводит слова Фоменко "Обозреватель".

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2015 00:51
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