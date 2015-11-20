Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хомуха: «Интересы клубов выше, чем молодежной сборной»

    Старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха выразил мнение, что интересы клубов ставятся выше интересов национальной команды.

    – Существуют ли проблемы отношений «молодежки» с клубами? Всех ли футболистов вам предоставляют по первому требованию?

    – В рамках регламента – да. Но навстречу никто не идет. Положено отпустить игрока за два дня до матча – за три уже не отпустят. Хотя на этот счет есть подписанный внутрироссийский документ, особой силы, выходит, не имеющий. Требования выполняются, просьбы остаются без ответа. Интересы клубов выше, чем сборной.

    Типовой случай: футболист два раза приезжает к нам на сборы, ссылается на травму и тут же играет за основу своего клуба. Делайте выводы.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11