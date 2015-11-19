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    Василий Титов: «Денисов будет играть, как только решит все свои проблемы с тренером»

    Председатель совета директоров московского «Динамо» Василий Титов прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника команды Игоря Денисова.

    «Речи о расторжении контракта с Денисовым не идет. Тренер - старший в команде, он принял решение. В том, что касается команды, ее тренировок - он всегда прав. Никаких принципиальных расхождений нет, речь идет просто о дисциплине. Не нужно искать сенсации в банальном случае и делать глобальные выводы. Мы исходим из того, что главный в команде - тренер, а для освобождения от тренировок есть определенные процедуры.

    Мир останется таким, как и был. "Динамо" будет играть. И Денисов, как только решит все свои проблемы с тренером, - тоже. Все будет в порядке», - сообщил Титов.

    Источник: ТАСС

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    19.11.2015 21:08
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