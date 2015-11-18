Мутко: «Если бы ЧМ-2022 получили США, в ФИФА все было бы спокойно»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко считает, что коррупционный скандал в ФИФА разгорелся из-за того, что право на проведение ЧМ-2022 получил Катар, а не США.

«Все уголовные преследования не относятся к ЧМ. Вы читали интервью Блаттера, как только он достал бумажку со словом «Катар», все началось, если бы там были США, то все бы забыли. Британия, которая раздувает скандал, получила один голос и вылетела, ее никто серьезно не воспринимал, теперь они объединились», – сказал Мутко.

Напомним, на проведение ЧМ-2022 претендовали Катар, США, Южная Корея, Япония и Австралия. Выборы хозяина турнира прошли в четыре тура. В последнем Катар получил 14 голосов, США – восемь.