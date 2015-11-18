Мочинич: «Российская сборная – одна из лучших команд, против которых я играл»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Мочинич остался высокого мнения об игре сборной России.

«Мы действительно хорошо выглядели, и очень плохо, что мы получили гол в свои ворота в начале матча. Нашей задачей было сравнять счет, и в первом тайме были шансы это сделать. Что касается схемы 4-4-2, то это хороший вариант. Считаю, что вся команда в этой схеме выглядела хорошо, и теперь у нас есть еще один вариант, который мы можем попробовать на чемпионате Европы.



Сборная России — одна из лучших команд, против которой я играл, и матч в целом получился неплохим. Думаю, что мы по праву одержали победу», – приводит слова Мочинича официальный сайт хорватского футбольного союза.