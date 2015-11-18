Хачериди: «Был «валидол», но боженька был с нами»

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди доволен тем, что его команда смогла пройти на Евро-2016 после победы над Словенией.

«В раздевалке мы с ребятами договаривались в первые 15-20 минут ни в коем случае не вспоминать Францию, тот кошмар. Мы тогда в начале игры пропустили один мяч, затем второй и могли еще пропускать и пропускать. У словенцев игры не было, у них был навал. И еще они очень сильно провоцировали. Буквально каждую минуту. Думаю, они делали это специально в надежде, что нам покажут желтые карточки, а возможно, и удалят. Но сверху их наказали, и красную карточку получили они. Считаю, мы достойно оборонялись, а во втором тайме создавали хорошие опасные моменты. Был «валидол», но в этот раз боженька был с нами, и мы не допустили того, что было во Франции.



Все 90 минут соперник держал нас в напряжении. Я очень переживал. Скажу откровенно, последние две ночи плохо спал. Может, какое-то предчувствие было нехорошее. Я даже ребятам говорил об этом. В первый раз у меня такое. Но хорошо, что все обошлось», — сказал Хачериди в эфире телеканала «Футбол 1».