Три претендента на пост президента ФИФА выступят с предвыборными программами

Сразу несколько кандидатов в президенты ФИФА в ближайший понедельник должны представить свои предвыборные программы. Это готовы сделать Жером Шампань, принц Али бин Аль-Хусейн и Джанни Инфантино. В ходе своих презентаций функционеры встретятся с руководителями федераций футбола Дании, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции.

Стоит отметить, что на данный момент к участию в выборах допущены еще и президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа, а также южноафриканец Токио Сексвале. Сами выборы пройдут 26 февраля 2016 года.