Алвес раскритиковал бразильские СМИ

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес выступил с критикой бывших футболистов, которые сейчас работают в качестве комментаторов и экспертов в СМИ.

«Почему-то сейчас люди рассуждают о футболе так, словно играть легко. Эксперты, которые сами играли на высоком уровне, знают, как зачастую бывает тяжело отдать точный пас, сделать навес на партнера или забить гол, говорят, что все так просто. Но они сами допускали те же ошибки, что и мы. В Бразилии пресса нас слишком сильно критикует. В Европе в этом плане все гораздо проще», - заявил Алвес

Матч отборочного цикла к чемпионату мира-2018 Бразилия - Перу состоится в среду, 18 ноября, в 03:00 по московскому времени.