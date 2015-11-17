Операция не помешает тер Штегену сыграть с «Реалом»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не попал в заявку на матчи сборной Германии против Франции и Голландии из-за стоматологической операции, которую он уже успешно перенес. Она не помешает ему выйти на поле в матче с мадридским «Реалом».

Напомним, что матч «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 21 ноября, в 20:15 по московскому времени. В этом сезоне тер Штеген сыграл во всех турнирах за «Барселону» 10 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В двух играх ему удалось сыграть «на ноль».