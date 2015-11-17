Корзины жеребьевки Евро-2016 определены почти полностью

В последний день отбора Евро-2016 практически полностью определились корзины жеребьевки группового этапа турнира, которая состоится 12 декабря.

В первую корзину попали Германия, Испания, Англия, Португалия, Бельгия и Франция.

Во второй корзине расположились Италия, Россия, Швейцария, Австрия и Хорватия.

В третью корзину уже точно попадут Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, а также победитель пары Швеция – Дания.

В четвертой корзине оказались Ирландия, Албания, Уэльс, Исландия и Северная Ирландия.

Остальное зависит от результата противостояния Украины и Словении. Если на Евро-2016 выйдет Украина, то она займет место во второй корзине, Чехия – в третьей, Турция – в четвертой.

Если путевку в финальный турнир завоюет Словения, то она попадет в четвертую корзину. Тогда во второй окажется Чехия, в третьей – Турция.