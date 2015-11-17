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Корзины жеребьевки Евро-2016 определены почти полностью

17 ноября 2015, 11:23
11

В последний день отбора Евро-2016 практически полностью определились корзины жеребьевки группового этапа турнира, которая состоится 12 декабря.

В первую корзину попали Германия, Испания, Англия, Португалия, Бельгия и Франция.

Во второй корзине расположились Италия, Россия, Швейцария, Австрия и Хорватия.

В третью корзину уже точно попадут Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, а также победитель пары Швеция – Дания.

В четвертой корзине оказались Ирландия, Албания, Уэльс, Исландия и Северная Ирландия.

Остальное зависит от результата противостояния Украины и Словении. Если на Евро-2016 выйдет Украина, то она займет место во второй корзине, Чехия – в третьей, Турция – в четвертой.

Если путевку в финальный турнир завоюет Словения, то она попадет в четвертую корзину. Тогда во второй окажется Чехия, в третьей – Турция.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия
Комментарии (11)
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CSKA №1
1447749549
Удачи России с жребием!!!
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Лыков
1447751005
Вот бы Францию Данию и Исландию, и с Францией открывать турнир, что бы сразу аплеуху получить и в бой, наши только так могут начать побеждать
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monah-10
1447755601
Германия-Франция, Россия, Польша-, Турция-Уэльс, группа смерти, хотелось бы такой расклад, Португалия, Россия, Румыния, Албания, скорей всего Мутко такую группу закажет.
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mdu86
1447758932
Любой жребий будет для сборной России сложный. Состав корзин очень приличный! Взять хотя бы 4-ю корзину! Это только по "именам" многих уже записали в аутсайдеры. А на самом деле Албания обошла Данию в группе, Исландия - Турцию и Голландию, а Сев. Ирландия так и вовсе 1-е место в группе заняла! Про Ирландию и Уэльс я вообще молчу. В любом случае нашей сборной желаю удачно выступить на ЕВРО, что бы не было стыдно за наших игроков!
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Roman1988
1447798213
Остальное зависит от результата противостояния Украины и Словении. Если на "Евро-2016 выйдет Украина, то она займет место во второй корзине, Чехия – в третьей, Турция – в четвертой. Если путевку в финальный турнир завоюет Словения, то она попадет в четвертую корзину. Тогда во второй окажется Чехия, в третьей – Турция." Какой идиот назначил турецкого судью на матч Словении с Украиной? Майдан на поле устроили, словенцам не хватало только коктейлей Молотова, хотя болельщики что-то горящее на поле кидали.. Ну как Кравцу голову разбили, а судья в этот момент что делал, в носу ковырялся и сопли жевал... На ЧЕ буду болеть за Россию и Украину... Хотите минусуйте...
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Marizza
1447827430
Даёшь нам Бельгию, Польшу и Турцию!!! И Украину в 1/4)) пусть сцука попробуют туда не выйти
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Pourport
1447874713
Испания,Польша,Уэльс и домой)))
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