Фоменко: «О тактике поговорим в день матча»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного стыкового матча за попадание Евро-2016 против команды Словении. Напомним, первая встреча завершилась домашней победой украинцев со счетом 2:0.

– Михаил Иванович, каково состояние игроков сборной? И психологическое, и физическое?

– Все здоровы. А в психологическом плане надо будет завтра смотреть. Ребята все прекрасно понимают. И у них достаточно информации.

– Вы изучали игру сборной Словении перед матчем во Львове, потом сам матч. Осталось что-то неизведанное для вас в игре будущего соперника?

– Завтра будет совсем другая игра. Таких матчей мы еще не смотрели. Доживем до завтра – посмотрим.

– Вы придерживаетесь философии: будет играть победный состав или сильнейший?

– Еще сутки до игры, все может быть. Как-то было, что мы собрались, легли спать, утром два человека проснулись с температурой. Все зависит от состояния футболистов, от их готовности. Будут еще индивидуальные беседы с игроками. Так что все может быть.

– После победного первого матча, вы что–то поменяли в подготовке к ответной игре?

– Дело в том, что наша главная задача – восстановление ребят. Мы поговорим о тактике в день матча, учитывая то, что произошло, и исходя из тех задач, которые будут стоять завтра.

– Учитывая ход матча, вы разговаривали со своими футболистами по поводу провокаций футболистов словенской сборной?

– Мы говорим об этом практически перед каждой игрой – официальной, контрольной, товарищеской. Был у нас и разбор последней игры. Указали ребятам на это, имею в виду, поведение соперника. Надо заниматься делом, не отвлекаясь на провокации соперников.

– Словенцы проиграли первый матч и, вне всякого сомнения, что–то поменяют в своей игре. Какие изменения у соперника вы ожидаете?

– Я уже говорил, что таких матчей, как завтрашний, еще не было. Мы прекрасно понимаем, какая атмосфера будет завтра на стадионе, как будет 12-й игрок гнать свою команду вперед. Мы все это рассказали и разложили по полочкам своим футболистам на теоретических занятиях. А как они будут выполнять все это, посмотрим завтра. Повторюсь, у них достаточно информации, – говорит Фоменко.

Матч Словения – Украина состоится во вторник 17 ноября.