Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фоменко: «О тактике поговорим в день матча»

16 ноября 2015, 22:51

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного стыкового матча за попадание Евро-2016 против команды Словении. Напомним, первая встреча завершилась домашней победой украинцев со счетом 2:0.

– Михаил Иванович, каково состояние игроков сборной? И психологическое, и физическое?

– Все здоровы. А в психологическом плане надо будет завтра смотреть. Ребята все прекрасно понимают. И у них достаточно информации.

– Вы изучали игру сборной Словении перед матчем во Львове, потом сам матч. Осталось что-то неизведанное для вас в игре будущего соперника?

– Завтра будет совсем другая игра. Таких матчей мы еще не смотрели. Доживем до завтра – посмотрим.

– Вы придерживаетесь философии: будет играть победный состав или сильнейший?

– Еще сутки до игры, все может быть. Как-то было, что мы собрались, легли спать, утром два человека проснулись с температурой. Все зависит от состояния футболистов, от их готовности. Будут еще индивидуальные беседы с игроками. Так что все может быть.

– После победного первого матча, вы что–то поменяли в подготовке к ответной игре?

– Дело в том, что наша главная задача – восстановление ребят. Мы поговорим о тактике в день матча, учитывая то, что произошло, и исходя из тех задач, которые будут стоять завтра.

– Учитывая ход матча, вы разговаривали со своими футболистами по поводу провокаций футболистов словенской сборной?

– Мы говорим об этом практически перед каждой игрой – официальной, контрольной, товарищеской. Был у нас и разбор последней игры. Указали ребятам на это, имею в виду, поведение соперника. Надо заниматься делом, не отвлекаясь на провокации соперников.

– Словенцы проиграли первый матч и, вне всякого сомнения, что–то поменяют в своей игре. Какие изменения у соперника вы ожидаете?

– Я уже говорил, что таких матчей, как завтрашний, еще не было. Мы прекрасно понимаем, какая атмосфера будет завтра на стадионе, как будет 12-й игрок гнать свою команду вперед. Мы все это рассказали и разложили по полочкам своим футболистам на теоретических занятиях. А как они будут выполнять все это, посмотрим завтра. Повторюсь, у них достаточно информации, – говорит Фоменко.

Матч Словения – Украина состоится во вторник 17 ноября.

Источник: Matchday.ua
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Украина Словения Фоменко Михаил
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
17
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
2
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
13
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+