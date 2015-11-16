Слуцкий: «От матча с Хорватией жду качественного поединка и положительного результата»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеской встречи против команды Хорватии.

– Не упал ли боевой дух после игры с Португалией?

– Не понимаю, почему боевой дух может упасть после игры с Португалией. Должно быть наоборот, ведь мы добились положительного результата.

– А есть ли смысл ставить Кузьмина, учитывая, что два дня назад он получил сотрясение?

– Если у него будет травма, он на поле не выйдет. Если он будет здоровым, то противопоказаний играть нет.

– Правда ли, что ЦСКА собирается натурализовать Марио Фернандеса? Вопрос имеет отношение к сборной.

– Мне об этом ничего не известно.

– Можно ли сказать, что вчера из Краснодара в Ростов-на-Дону был самый короткий перелет в вашей жизни?

– Наверное, да. Хотя мы летали из Нижнего Новгорода в Москву, это что-то похожее.

– Дзюба сказал, что вы попросили игроков получать удовольствие от футбола во время матчей. Это применимо только к товарищеским встречам или к официальным тоже?

– Это ощущение, которое вообще в идеале должно сопровождать футболистов на протяжении их карьеры.

– Чего ждете от игры с Хорватией?

– Жду качественного поединка, новых эмоций, великолепной поддержки стадиона и, как и в любом матче, положительного результата, – говорит Слуцкий.

Матч Россия – Хорватия состоится во вторник 17 ноября. Начало – в 19.00.