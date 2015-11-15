Хачериди: «После матча в раздевалку заходил президент»

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал победу над сборной Словении (2:0) в первом стыковом матче к Евро-2016.

«Эмоции? Игра была тяжелой и ответственной. Все очень устали. Новакович ударил меня два раза локтем. Затем он первый подошел и начал бодать меня лоб в лоб. Дали нам по желтой. Все понимают, все переживают, а я эмоциональный человек. Я за справедливость, но, наверное, тут и моя ошибка – нужно было отойти.

Соперник? Команда хорошая. После 2:0 мы сели. Есть у них хорошие игроки, многие играют в хороших чемпионатах. У нас большой шанс выйти – будем стараться в ответной игре. Они сами серьезные моменты не создавали, создавали мы своими ошибками.

После матча президент зашел к нам в раздевалку, поздравил, сказал не расслабляться перед ответной игрой. Чтобы удача была на нашей стороне и чтобы мы наконец прошли квалификацию. Он был у нас недолго, может минуты три», – сказал Хачериди.