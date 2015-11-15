Олич: «С нетерпением ожидаю встречи с бывшими одноклубниками»

Нападающий сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

«Я уже долго играю за сборную и забыл, чтобы мы спокойно смотрели, как другие команды играют стыковые матчи. В кои то веки у нас есть время подготовиться к товарищеской игре.

Матч будет хорошим тестом для обеих команд. У России хорошая команда, а я с нетерпением ожидаю встречи с бывшими одноклубниками. Оборона сборной состоит из игроков ЦСКА, они приблизительно одинакового со мной возраста.

Мы будем играть без нескольких футболистов основы, что хорошо для резервистов, которые могут проявить себя, но и у русских состав наверняка изменится», – сказал Олич сайту Хорватского футбольного союза.