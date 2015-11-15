Луис: «Не знаю, когда вернусь в «ПСЖ»

Защитник "ПСЖ" Давид Луис рассказал, что напуган терактами в Париже и не знает, когда сможет вернуться в команду из расположения национальной сборной Бразилии.

"Моя девушка и некоторые члены моей семьи сейчас находятся в Париже. Они все расстроены и очень напуганы.

Я не знаю что делать на данный момент, тем более когда близкие люди далеки от меня. Не знаю, когда смогу вернуться в Париж. Играть за "Пари Сен-Жермен" - это моя работа, но если меня вызовут в расположение клуба, тогда я откажусь возвращаться", - сказал Луис.