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  • Команда Бэкхема и Фергюсона в благотворительном матче победила сборную Анчелотти

Команда Бэкхема и Фергюсона в благотворительном матче победила сборную Анчелотти

15 ноября 2015, 03:25

В субботу на стадионе «Олд Траффорд» прошел товарищеский матч с целью собрать деньги в Детский фонд ООН. Игру организовал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Его команда, в которую вошли бывшие и действующие футболисты из Великобритании и Ирландии, под руководством Алекса Фергюсона переиграла сборную мира, возглавляемую Карло Анчелотти — 3:1.Встречу обслуживал известный итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина .

Сборная Великобритании и Ирландии — Сборная мира — 3:1

Голы: Скоулз, Оуэн (2) — Йорк

Сборная Великобритании и Ирландии: Джеймс, Ф. Невилл, Каррагер, Терри, Кэмпбелл, Бекхэм, Батт, Флетчер, Гиггз, Скоулз, Крауч;

Запасные: Симэн, Э. Коул, Синклейр, Оуэн, А. Смит, Макаллистер.

Сборная мира: ван дер Сар, Кафу, Сильвестр, Коуту, Фигу, Пирес, Клюйверт, Сульшер, Зеедорф, Чжи-Сун, Роналдиньо;

Запасные: Йерро, Йорк, ван дер Гау, Донован.

Источник: Sportbox.ru
Весь мир Бекхэм Дэвид Фергюсон Алекс Анчелотти Карло
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