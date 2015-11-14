Павлюченко: «Локомотив» – это тот клуб, который борется за чемпионство»

Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко, ныне выступающий за «Кубань», высказался относительного удачного начала сезона со стороны красно-зеленых в Российской футбольной Премьер-лиге. Напомним, после 15 туров национального первенства «Локомотив», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке с 36-ю баллами располагается ЦСКА. По словам игрока, с таким подбором футболистов по-другому быть и не должно.



«Локомотив» – это тот клуб, который борется за чемпионство. С его составом о втором месте и думать нельзя. Нет, я не удивлен их стартом – только рад. Считаю ли я, что в кадровом отношении «Локо» ничуть не уступает ЦСКА и «Зениту»? Вы знаете, можно собрать одних звезд и ничего не выиграть. На примере «Барселоны» и «Реала» мы неоднократно в этом убеждались. Помимо сильных футболистов должен быть хороший коллектив, атмосфера. Уверен, что «Локомотив» в состоянии побороться и с «Зенитом», и с ЦСКА за чемпионство – в личных играх он это доказал», – сказал Павлюченко.