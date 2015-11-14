Коноплянка: «Хочется вернуть должок Хандановичу»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от первого матча плей-офф Евро-2016 против сборной Словении.

«Завтра нам нужна только победа! Я могу сказать, что отдам все свои силы. Я уверен, что каждый футболист нашей команды сделает то же самое – это видно по подготовке. Мы сделаем все, чтобы завтра добыть победу. К слову, мне иногда снится Ханданович после того, как я не забил ему пенальти в Лиге Европы. Хочется вернуть «должок».

Я могу говорить, что завтра сыграю еще лучше, чем с «Реалом», но вдруг меня вообще не будет видно на поле. Я предпочитаю отвечать за свои слова. Поверьте, самоотдача будет стопроцентной. Я не хочу говорить о 1999-м – тогда я еще футболом не занимался, наверное. Никаких переживаний по этому поводу нет», – заявил Коноплянка.