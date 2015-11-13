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    Юрченко не готов быть вторым номером в ЦСКА

    Голкипер "Уфы" Давид Юрченко высказался относительно возможного перехода в ЦСКА. По словам футболиста, кроме как в "Крыльях Советов" вторым номером он нигде больше не был.

    - Представим, что вас приглашают в ЦСКА. Хотели бы быть там вторым?

    - В ЦСКА – вторым? Нет, не хотел бы, я должен занимать только первое место. Не хочу сравнивать себя с Акинфеевым, это дело тренеров. Но вторым номером быть не собираюсь, не хочу. Именно по этой причине я не раз уходил из "Крыльев Советов" в аренду в другие клубы. И кроме как в самарской команде вторым номером я нигде больше не был. Я не привык быть на вторых ролях. И не смог бы отсиживать свою пятую точку на мягких диванах, - сказал Юрченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.11.2015 11:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 ноября 2015, 13:49

      Ахахаха...всем мягкодиванчикам привет передал, красавчик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 13 ноября 2015, 11:41

      Вот это настоящий профи, золотые слова..!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 13 ноября 2015, 11:31

      слова настоящего мужика.

      -1
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